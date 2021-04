PHOTOS - Des bougies dans les vignes côte-d'oriennes pour lutter contre le gel

La nuit de lundi à mardi s'annonçait froide et les viticulteurs Côte-d'Oriens n'ont pas beaucoup dormi. Aux alentours de 4 h du matin, ils sont sortis dans les vignes pour allumer des dispositifs de chauffage afin d'éviter le gel des premiers bourgeons. Des opérations de ce genre nous ont été signalées du coté de Puligny-Montrachet, Meursault ou encore Chassagne-Montrachet.

Le Clos de la Pucelle à Puligny-Montrachet - Jean-Michel Chartron

Le fait d'allumer des bougies permet d'éviter le cumul d'humidité et d'air froid qui stagne et qui augmente le risque de gel des bourgeons. Les températures de la nuit sont descendues jusqu'à -3,9 degrés à certains endroits et le moment le plus critique est le lever du soleil, prévu à 7h09 ce mardi.

De grosses bougies sont installées au pied des vignes - Jean-Michel Chartron