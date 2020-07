PHOTOS - Avec les orages, des grêlons gros comme des noix tombent à Portes-lès-Valence

Un orage est passé au-dessus de l'Ardèche et de la Drôme ce mercredi soir. La foudre a provoqué un départ de feu à Mauves en Ardèche, des grêlons de gros diamètre sont tombés à Portes-lès-Valence dans la Drôme.

De violents orages ont frappé la Drôme et l'Ardèche ce mercredi soir. Peu avant 17h, ils ont d'abord touché l'Ardèche où les pompiers ont été appelés une dizaine de fois dans le nord du département autour d'Annonay et de Davézieux. À Mauves, la foudre a provoqué un incendie en frappant une maison. Une vingtaine de pompiers se sont déplacés et l'incendie a été maîtrisé. Les dégâts sont limités. Des caves ont été inondées ainsi quelques locaux.

À Portes-lès-Valence, des grêlons et quelques dégâts sur les voitures

Dans la Drôme, des grêlons gros comme de noix sont tombés sur Portes-lès-Valence vers 17 heures. Quelques voitures portent des traces d'impact. Un arbre est aussi tombé à Châtillon-Saint-Jean, à côté de Romans. Les pompiers sont aussi intervenus pour quelques inondations à Valence. En fin d'après-midi, les orages se déplaçaient vers l'est du département.

Les grêlons dans le jardin de Françoise, une auditrice - Françoise - Une auditrice de France Bleu Drôme Ardèche