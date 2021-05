PHOTOS - Des orages et des cumuls de précipitations localement importants ce jeudi soir dans l'Indre

Des coups de tonnerre, des éclairs, de fortes pluies parfois et même de la grêle ! Une vague orageuse a traversé la région ce jeudi soir. L'Indre a été le département le plus "foudroyé".

Des orages ont animé la soirée de jeudi en région Centre-Val de Loire et notamment dans l'Indre, avec par endroits de la grêle et des cumuls de pluie importants, notamment dans le secteur de Saint-Maur, selon les relevés de Météo Centre). De nombreux éclairs ont été recensés et selon l'association, c’est le département de l’Indre qui a été le plus « foudroyé » notamment en soirée avec le passage d’une ligne orageuse très active.

Les cumuls de précipitations de ce jeudi soir dans l'Indre

Moyenne mensuelle de précipitations à Châteauroux (Norme 1981/2010) : 73.4 mm

3.2 mm Mézières-en-Brenne (Météo Centre)

4.0 mm à Lucay-le-Mâle (Météo Centre)

5.2 mm à Issoudun (Météo Centre)

6.0 mm à Lys-st-Georges (Météo Centre)

7.0 mm à Vic-sur-Nahon (Météo Centre)

8.1 mm à Châteauroux-Déols (Météo France)

16.0 mm à Sanguilles / Etrechet (Météo Centre)

32.6 mm à St-Maur Les Côteaux (Météo Centre)

28.0 mm à St-Maur Bel-Air (Météo Centre)

Des orages accompagnés parfois de grêle comme ici à Saint-Maur

De la grêle parfois en abondance - Sandrine Letrange

La grêle du côté de Saint-Maur - Olivier Renard (Météo Centre)

Carte des impacts de foudre de ce jeudi soir