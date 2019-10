VIDEOS: Des routes inondées après les intempéries dans les Alpes-Maritimes

Alpes-Maritimes, France

De fortes pluies se sont abattues sur les Alpes-Maritimes ce samedi 19 octobre. Il est tombé entre 30 et 50 mm de pluie sur le littoral, et entre 40 à 60 mm localement. Sur les routes, la circulation a pu être perturbée. Par exemple, la route de Bellet et le chemin de la Ginestière au Nord Ouest de Nice ont dû être coupée vers midi en raison d'éboulements.

L'autoroute A8 inondée

La chaussée de l'autoroute A8 était également inondée vers midi à la sortie du tunnel de Pessicart après la sortie Nice Nord. Selon les gendarmes, c'est principalement à Nice que les difficultés se sont concentrées.

En revanche, Saint-Laurent-du-Var et Cagnes-sur-Mer ont connu des situations similaires.

La préfecture des Alpes-Maritimes invite donc les automobilistes à la prudence car il va continuer à pleuvoir dans les prochains jours.