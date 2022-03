PHOTOS - Du sable du Sahara donne une teinte jaune-orangée au ciel berrichon

On nous avait promis un grand soleil ! Les conditions météorologiques en ont décidé autrement ce mardi matin dans l'Indre et dans le Cher. Le ciel a pris une teinte jaune-orangée au réveil. Et les voitures sont assez sales à cause de dépôts de sable. L'explication est simple et c'est l'association Météo Centre qui la livre sur ses réseaux sociaux. "Les pluies qui sont remontées sur le Centre la nuit dernière étaient bien chargées de poussières sahariennes avec des dépôts de sable", souligne l'association.

Un phénomène météo qui s'est déjà produit à plusieurs reprises. "C'est un phénomène qui n'est pas anodin et qui n'est pas rare. Cette semaine, toute la France va être touchée", souligne Florentin Cayrouse, prévisionniste pour l'association Météo Centre. "L'épisode va durer quelques jours, entre un et trois ou quatre jours. Ça n'est pas dangereux mais il faut quand même surveiller les personnes fragiles, asthmatiques et qui ont des difficultés respiratoires", précise-t-il.

Cette voiture était déjà sale avant même les poussières du Sahara. Mais elle l'est encore plus ce mardi matin ! © Radio France - Jérôme Collin