Depuis dimanche matin, il est tombé des cumuls de neige exceptionnels pour une fin novembre sur le Vercors. Entre 25 et 70 centimètres d'épaisseur de neige relevés ce lundi matin à Bouvante et sur les hauteurs du plateau du Vercors.

PHOTOS : Entre 25 et 70 centimètres de neige dans le Vercors

Des cumuls de neige exceptionnels pour une fin novembre sur le Vercors. Beaucoup d'habitants n'avaient pas vu autant de neige depuis plusieurs années. Jusqu'à 70 centimètres relevés à Saint-Agnan en Vercors. Il y a eu quelques problèmes d'électricité ce matin sur Bouvante et Omblèze.

Entre 25 et 50 centimètres relevés en altitude et la vie quotidienne s'en trouve parfois un peu perturbée selon Jean Luc Faure le Maire de Bouvante : "à Bouvante le bas, on a l'employé communal qui tourne avec la déneigeuse depuis 3h30, le trafic est extrêmement réduit, les chutes de neige étaient annoncées mais nous nous attendions pas à ce qu'il y ait autant de neige quand même. Les équipes départementales tournent sans discontinuer depuis ce matin pour saler les routes."

La bergerie de la Rouye à Bouvante - Jean Luc Faure

Bouvante le Bas - Jean-Luc Faure

La mairie de Bouvante le bas - Jean-Luc Faure