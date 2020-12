PHOTOS - États-Unis : un homme reste bloqué dix heures dans sa voiture ensevelie sous la neige

Un conducteur américain est resté bloqué dix heures dans sa voiture sous la neige dans l'Etat de New-York, à l'Est des États-Unis dans la nuit de jeudi à vendredi. Il a joué de malchance : la nuit, avec peu de réseau téléphonique, sans pouvoir se repéré et être localisé par les secours.

Un Américain, Kevin Kresen, 58 ans, a bien cru qu'il allait mourir de froid dans sa voiture en panne, ensevelie sous un épais manteau neigeux, dans la nuit de jeudi à vendredi, à Owego, à 250 kilomètres au nord-ouest de New York. Cet automobiliste n'était plus qu'à quelques kilomètres de chez lui lorsqu'il a été surpris par une violente tempête de neige, rapporte le journal The New York Times. Il tombait environ dix centimètres par heure, lorsque la courroie de son moteur à lâcher et que son véhicule a terminé dans un fossé.

Kevin Kresen a tenté de réparer et de dégager son véhicule mais il neigeait beaucoup. Il s'est alors décidé à appeler les secours peu après minuit. Ce sera le premier d'une longue série d'appels de détresse du malheureux naufragé de la route.

L'automobiliste était bien incapable de donner sa position exacte et la police n'a pas été en mesure de localiser le malheureux dont le téléphone portable n'émettait que par intermittence. En raison des fortes chutes de neige, des policiers partis à sa recherche sont eux aussi restés bloqués sur cette route nationale.

À 8 heures du matin, le sergent Cawley, de la police de l'État de New York, a débuté sa journée de travail par dégager son propre véhicule de service, lui aussi recouvert de neige. Puis, informé de la disparition de Kevin Kreven, bloqué quelque part dans sa voiture recouverte de neige dans un fossé, il est parti à sa recherche, dans le périmètre délimité par les secours. Le sergent Cawley a fait plusieurs allers-retours sur un tronçon de route nationale long de cinq kilomètres, sans voir le véhicule de Kevin Kresen. Le policier a alors décidé d'explorer de nouveau ces cinq kilomètres, en descendant de son véhicule tous les 100 mètres.

Le conducteur frigorifié

Ce n'est que vers 10 heures du matin qu'il localisera la voiture et son conducteur frigorifié à l'intérieur. Avec l'aide d'un passant, le sergent Cawley a creusé la neige et ils sont parvenus à extraire Kevin Kresen, gelé mais heureux d'être enfin libéré de sa voiture transformée en congélateur.

Kevin Kresen a joué de malchance. En plus d'être tombé en panne en pleine tempête de neige, alors qu'il appelait les secours, réfugié dans son véhicule au milieu de la nuit, il s'est retrouvé bloqué à l'intérieur après le passage d'un chasse-neige qui a recouvert de neige la voiture. Le conducteur bloqué dans sa voiture ne pouvait alors plus compter que sur son téléphone portable... mais il captait très mal. Enfin, en raison de l'obscurité et des violentes chutes de neige, il ne s'est pas aperçu qu'il était tombé en panne devant une habitation où il aurait pu demander de l'aide et patienter au chaud.

