PHOTOS - Face aux grosses chaleurs, les Limousins se rafraîchissent au lac de Saint-Pardoux

Autour du lac de Saint-Pardoux, les chapeaux, parasols et glacières ne sont pas de trop. Ce week-end de mai a des airs d'été, surtout lorsque les températures frôlent les 30 degrés en Haute-Vienne et les dépassent en Corrèze.

Si le soleil était attendu, on n'en cherche pas moins un peu d'ombre.

On cherche l'ombre au lac de Saint-Pardoux. © Radio France - Anaïs Martin-Cauvy

Il fait trop chaud pour manger sous le soleil, explique Leila, venue avec ses amies, on mange notre pique-nique à l'ombre et après on ira sur la plage bronzer et se baigner.

Face à ce beau temps, ce n'est plus l'appareil à raclette qu'on sort sur les tables, mais les barbecues. Mais avant de sortir les courgettes et saucisses à griller, Paul a dans son sac des cerises, des fraises et de la pastèque.

Le soleil fait du bien au moral, confie Leila. Elle profite avec ses amies du lac de Saint-Pardoux. © Radio France - Anaïs Martin-Cauvy

Si les records n'ont pas été battus, ces températures sont exceptionnellement au dessus des normales de saison. "Le mois dernier on avait de la neige et aujourd'hui il fait presque 30 degrés, c'est à ne plus rien y comprendre", selon Alex. Pour Paul, étudiant, "c'est difficile de se plaindre de ce soleil. Il fait du bien au moral, on peut venir se relaxer après les cours".

Chaises de plage et parasol, Abdel et son ami sont venus de Châteauroux pour profiter du plan d'eau. © Radio France - Anaïs Martin-Cauvy