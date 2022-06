PHOTOS - Grêle dans le Gard, environ 30% de dégâts dans un vignoble de Quissac

C'était prévu : une vague orageuse a traversé le Gard ce vendredi matin. Des orages accompagnés de grêle et de rafales de vent se sont abattus sur une grande partie du Gard, et notament à Quissac. Le vigneron Julien Walcker, du domaine de Cauviac, possède 31 hectares de vignes entre Logrian-Florian, Sauve et Quissac. C'est surtout selon lui dans le secteur de Quissac que les dégâts sont importants : "On a constaté que la grêle a touché un peu tout le vignoble ; ça s'intensifie en s'approchant de Quissac. Et ça dépend des parcelles, mais on estime à 30% de dégâts environ, sur les grappes ; ça fait peur, parce qu'elles sont vraiment détruites, les feuilles, les grappes ont pris un sacré coup, ça a été violent et rapide", a-t-il raconté en direct à 12h sur France Bleu Gard Lozère.

Il est également céréalier, mais cette fois ses cultures semblent avoir été épargnées. "Il nous reste un peu de blé, qui n'a pas été touché. Idem pour les tournesols qui sont vraiment à l'opposé sur la propriété."

De gros grêlons sont également tombés à Lézan, ou encore Codognan, de la grêle aussi à Saint-Geniès-de-Malgoirès et à Saint-Christol-lez-Alès, Cannes-et-Clairan, Laudun ou encore Arpaillargues.

Gard et Lozère restent en vigilance jaune aux orages jusqu'en début d'après-midi, ce vendredi.

