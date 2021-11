VIDEOS - Grosses chutes de neige sur les hauteurs des Pyrénées-Orientales

Les montagnes catalanes ont basculé dans l'hiver ! Pendant qu'il pleuvait en quantité sur le Roussillon et les Corbières ces deux derniers jours, l'épisode météo s'est traduit par de fortes chutes de neige en altitude. Il est tombé en moyenne 20 à 40 centimètres sur la Cerdagne et le Capcir. Et encore davantage sur les sommets et les pistes de ski.

"C'est le timing parfait", s'enthousiasme Eric Charre, le directeur de la station de Porte-Puymorens qui ouvrira plusieurs pistes aux skieurs le week-end prochain, "ces chutes de neige nous assurent un début de saison réussi. Nous en avions vraiment besoin, après deux années gâchées par la crise sanitaire. C'est crucial pour l'emploi et l'économie locale".

"Nous sommes ravis", renchérit Jérôme Meunier, directeur de la station des Angles (ouverture prévue le 4 décembre), "pour qu'une saison soit réussie, il faut un bon départ. Ces chutes de neige, dés le mois de novembre, vont nous permettre de créer une vraie sous-couche sur les pistes. C'est la garantie d'une saison réussie".

"Ce qui nous donne encore plus de joie et d'espoir, c'est que les réservations sont à un très bon niveau pour la fin d'année", précise Jacques Alvarez, directeur du Cambre d'Aze et directeur adjoint de Font-Romeu-Bolquère-Pyrénées 2.000 (ouverture le 4 décembre) "Autour du nouvel an, nous sommes déjà quasiment complets ! Les skieurs n'ont pas eu peur de réserver, malgré les incertitudes liées à la crise".

