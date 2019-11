PHOTOS - Il neige au sommet du Mont-Ventoux

Le sommet du Mont-Ventoux ( Vaucluse) s'est recouvert en quelques heures d'une belle robe blanche. Il a neigé dans la nuit de mercredi à jeudi, et ce jeudi matin entre 7 h et 8 h. La couche devrait tenir au sol jusqu'à ce week-end avant l'arrivée de nouvelles chutes annoncées pour dimanche. Elles devraient être plus denses cette fois et descendre jusqu'au plateau d'Albion.

Les conditions de circulation sont actuellement difficiles. Le service des routes du Conseil départemental a entamé des opérations de déneigement. Les équipements spéciaux sont fortement conseillés.

La borne enneigée au sommet du Ventoux - Christophe Drac

Les premières neiges au sommet - Christophe Drac