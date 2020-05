Après s'être formé en milieu d'après-midi sur le plateau de Canjuers, un impressionnant orage de grêle a traversé le Var ce lundi. A Toulon, des grêlons de plus d'un centimètre de diamètre se sont abattus sur la ville vers 17h30.

PHOTOS - Impressionnant orage de grêle sur Toulon et le centre Var

Météo-France avait placé le Var en vigilance jaune pour les risques d'orages ce lundi. Et effectivement, le tonnerre a grondé une bonne partie de l'après-midi sur le département. Des orages accompagnés d'impressionnantes chutes de grêles entre le plateau de Canjuers et Toulon en passant par le centre Var et la vallée du Gapeau.

Des grêlons de plus d'un centimètre de diamètre sont tombés sur Toulon pendant près d'une demi-heure ce lundi en fin d'après-midi. "Ils étaient encore plus gros autour de Nans-les Pins ou Méounes avec des grêlons de 2-3 cms " selon Yohan Laurito, fondateur du site Météo Varoise.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs Varois expliquent que"potagers et végétations ont été hachés par les averses de grêle". Contactée par France Bleu Provence, la Chambre d'Agriculture du Var précise qu'"il est encore trop tôt pour dire s'il y a des dégâts dans les vignes et sur les cultures." Un point précis sera fait ce mardi matin, avec s'il le faut ajoute la Chambre, l'ouverture d'une cellule de crise.