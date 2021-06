PHOTOS - L'alerte météo a secoué les pays de Savoie ce dimanche mais rien de grave

Comme annoncé, le dimanche a été agité vers 13 h surtout en Haute-Savoie où les pompiers ont dû intervenir plus de 80 fois.

Météo France a mis la Savoie et la haute Savoie en alerte orange aux orages de dimanche (jusque dans la nuit). La coup de tabac a surtout frappé en une heure la Haute-Savoie, de l'Albanais vers le Chablais. 80 interventions des pompiers de Haute-Savoie pour des arbres arrachés, quelques inondations et de la grêle. Rien de grave, selon les services de secours toujours mobilisés.

Passage sur le Léman - Bertrand - Facebook

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

A Vaulx, un arbre tombé sur le garage de Bertrand - Bertrand

En Savoie en deux temps

Le phénomène a été moins violent en Savoie en deux épisodes. Le premier à 13 heures et le second vers 17 h. Surtout en Chautagne et sur Aix-les-Bains. Les pompiers ont dû porter secours pour des plaisanciers en difficulté sur le lac du Bourget.

Grêlon à Domessin - Isabelle - Facebook

A Saint Béron sur l'avant-pays - Céline - Facebook

Coup de vent à Belley - Marie-Dominique - Facebook