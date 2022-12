PHOTOS - L'Alsace sous la neige, jusqu'à 6 cm attendus à Strasbourg

L'Alsace est en vigilance orange neige et verglas jusqu'à jeudi. La neige tombe en abondance depuis ce mercredi matin surtout au nord de Strasbourg.

ⓘ Publicité

On attend entre 3 et 6 cm dans la capitale alsacienne et dans le Kochersberg. Plusieurs centimètres sont attendus également en Alsace Bossue, du côté de Wasselonne, dans la vallée de la Bruche et à Saverne. "Plus on descend vers Sélestat et Colmar, moins il y aura de neige", indique Christophe Mertz météorologue chez Atmo Risk. Cette neige devrait tenir facilement en raison des températures négatives.

Le marché de Noël de Strasbourg sous la neige © Radio France - Emilie Pou

Plusieurs centimètres sont attendus à Strasbourg © Radio France - Aude Raso

Il est recommandé de ne pas utiliser sa voiture ce mercredi © Radio France - Antoine Balandra

Des trottoirs blancs dans le quartier du Neudorf © Radio France - Magali Fichter