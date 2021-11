PHOTOS - L'hiver s'installe au sommet du Mont-Aigoual

Le froid débarque, et l'hiver installe doucement mais sûrement sa couche de neige sur le Mont-Aigoual.

Du vent, des rafales, et des températures qui flirtent avec les 0 degrés en plein milieu de la journée, on y est ! "0.5°C à 13h avec des rafales approchant 80 km/h", selon Météo France. L'hiver et ses cartes postales reprennent possession du Mont-Aigoual. L'ouverture de la station de ski Alti Aigoual est espérée pour les vacances de Noël, à partir du 18 décembre prochain.

