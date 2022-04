Ce samedi 2 avril, la Drôme et l'Ardèche se réveillent sous la neige. Il est tombé jusqu'à 80 cm dans le Vercors, 20 cm en Drôme des collines. Des chutes de neige très élevées en ce début avril.

PHOTOS - La Drôme et l'Ardèche sous la neige en ce début de printemps

Une bonne partie des Drômois et des Ardéchois se réveillent sous la neige ce samedi matin ! Des paysages recouverts d'un manteau blanc, aux airs de Noël, alors que c'est le début du printemps.

C'est dans le Vercors que les chutes de neige ont été les plus importantes, avec jusqu'à 80 cm par endroits !

"30 cm ce matin à Bouvante" nous écrit une auditrice - Sandrine Chris

En Drôme des collines, il est tombé jusqu'à 20 cm de neige, ci-dessous, sur des arbres fruitiers. Les arboriculteurs ne craignent pas la neige : "Ça permet aux températures de se maintenir autour de zéro sans trop chuter et ça protège le fruit, en formant une couche protectrice autour. Le seul risque c'est s'il neige trop et que les arbres cassent sous le poids de la neige, mais on n'en est pas là", témoigne Joris Miachon, arboriculteur à Moras-en-Valloire.

De la neige sur les arbres à Crépol en Drôme des collines - Christophe Germain

La neige est aussi tombé sur le sud du département, comme à la station de Valdrôme

De la neige dans le sud Drôme - Stations de la Drôme

Le département de l'Ardèche est un peu moins touché par les chutes de neiges, mais ça reste assez impressionnant à certains endroits, comme ici à Roiffieux.