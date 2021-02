PHOTOS - La Franche-Comté jaunie et ensablée par un vent venu du Sahara

Le ciel est devenu jaune et il a plu du sable sur nos massifs enneigés, samedi 6 février en Franche-Comté. Ce sont des poussières du Sahara, ramenées par le vent, qui ont donné cette teinte à une bonne partie du Sud et de l'Est de la France. Sur les réseaux sociaux, vous avez été nombreux à réagir.

Vous l'avez certainement remarqué samedi 6 février 2021, un ciel jaune a voilé la Franche-Comté ! Une pluie de sable est tombée jusqu'à ensabler nos voitures et nos sommets enneigés. C'est le phénomène météorologique sirocco : ces poussières de sable viennent du Sahara. Le vent les a remontées jusque chez nous, teintant de jaune l'atmosphère sur une bonne partie du Sud et de l'Est du pays. Les images sont impressionnantes, de nombreux Franc-Comtois ont réagi sur les réseaux sociaux.

Un ciel jaune-orangé qui vous a fait réagir sur les réseaux sociaux

Sur Instagram, Facebook ou Twitter, vous avez été nombreux à réagir à ce drôle de ciel, aux airs de "fin du monde" :

"Ce sont des conditions météorologiques classiques, mais c'est rarement aussi intense. C'est dû à la finesse des précipitations. Les gouttes d'eau sont d'un très faible diamètre, elles contiennent plus de sable ce qui le rend plus visible," explique Bruno Vermot-Desroches, responsable du centre Météo France pour toute la Franche-Comté.

Moins drôle : la pluie de sable sur les voitures qu'il va falloir nettoyer © Radio France - Sophie Allemand

"On avait plus l'impression de skier sur du sable, que de la neige"

Autre image très marquante due à ce phénomène : du sable est tombé sur la neige dans les hauteurs.

Bruno Vermot-Desrocheséta de Météo France, était justement en train de skier au Pré Poncet, sur le massif jurassien, quand le sable est tombé : "tout à coup la neige est devenue toute jaune, ça collait aux vêtements et aux voitures. On aurait dit que l'on sortait d'une sortie de VTT ! Forcément ça glissait moins car on avait plus l'impression de skier sur du sable que de la neige."

En Franche-Comté, les skieurs ont pratiqué sur une neige ensablée - Anastasia Salvi (capture d'écran, Story Instagram)

Selon le centre de surveillance espagnol de météo, après avoir balayé l'est de l'Espagne, le sud et l'est de la France dans la journée de samedi, les particules se déplaceront dimanche vers le centre du continent en perdant peu à peu en intensité.