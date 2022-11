PHOTOS : la neige de novembre est arrivée au Ballon d'Alsace

Le Ballon d'Alsace a revêtu son manteau blanc en ce 22 novembre. Une légère couche de neige recouvre le sommet vosgien. C'est ce que l'on voit sur les webcams du Ballon , qui nous laissent observer d'épais nuages gris, qui dissimulent presque les bâtiments de la station, pas encore ouverte. Le domaine ouvrira une semaine avant les fêtes le samedi 17 décembre jusqu'au 12 mars, selon l'enneigement

Une légère couche de neige recouvre le sommet vosgien - Webcams ballon d'Alsace

Malgré la hausse des prix de l'énergie, le Ballon d'Alsace n'augmentera pas les tarifs des forfaits de ski pour la prochaine saison hivernale. Le conseil syndical du Smiba (Syndicat mixte interdépartemental du Ballon d'alsace) a décidé à la place de fermer le domaine skiable tous les lundis. Le tarif d'un aller retour en bus des neiges reste inchangé : à 7 euros.

Le fin manteau blanc est encore trop maigre pour envisager des glissades - Webcam Ballon d'Alsace

En Haute-Saône, la neige se fait toujours attendre du côté de la Planche des Belles filles. Pas un flocon à l'horizon sur les caméras installés au sommet . Concernant son ouverture, la station a également opté pour une fermeture les lundis pour limiter les effets des hausses des prix de l'énergie, et n'augmentera pas non plus ses tarifs.