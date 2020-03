PHOTOS : la neige en Provence !

D'abord des petites flocons et puis la neige s'est intensifiée ce mercredi soir sur les hauteurs des Bouches-du-Rhône et du Var ainsi que dans le sud Vaucluse. En quelques minutes le paysage à la tombée de la nuit s'est transformé. De la neige en mars ce n'est pas unique mais pas fréquent non plus.

La neige a bien tenu dès 500 mètres d'altitude et on même observé jusqu'à 5 cm à Plan d'Aups et dans le Pays d'Aix. Quelques centimètres aussi sur le prise brise des voitures dans le pays d'Aix. Au réveil ce jeudi matin on devrait voir la Sainte-Victoire et le Mont Ventoux couverts d'un manteau blanc.

Rapidement les flocons ont tenu (ici dans le Luberon). © Radio France - Camille Payan

Le Var et le Vaucluse sont en vigilance jaune "neige-verglas" jusqu'à 6h ce jeudi matin.