La neige annoncée par Météo France est tombée en fin de nuit jusqu'à basse altitude. Cela a donné au petit matin des images inhabituelles de paysages blanchis dans le Sud Ardèche et dans la basse vallée du Rhône.

PHOTOS - La neige jusqu'en plaine en Drôme et en Ardèche

La neige s'est invitée jusqu'en plaine ce vendredi en fin de nuit. Le léger saupoudrage a vite fondu au nord de la Vallée du Rhône. Les quelques centimètres de neige ont tenu un peu plus longtemps dans le Sud Ardèche. Beaucoup d'auditeurs ont immortalisé ces instants pas si fréquents à basse altitude.

Au lever du jour, il y avait plusieurs centimètres de neige à Joyeuse © Radio France - Yvette

Les équipes de déneigement avaient anticipé grâce à la vigilance jaune activée par Météo France. Malgré tout, il y a eu quelques difficultés de circulation en Sud Ardèche, notamment sur la départementale 104 de Lablachère jusqu'à la limite avec le Gard. Au-dessus de 300 mètres, la circulation était délicate en raison de chaussées enneigées, de verglas et de brouillard.

Réveil sous la neige vers 6h30 du matin à Pierrelatte © Radio France - Bernadette

Côté Drôme, il est tombé quelques centimètres sur le sud de la Vallée du Rhône et sur la Drôme des collines, entre 5 et 10 cm dans les Baronnies et il a neigé à nouveau sur le Vercors où il y a rarement eu autant de neige pour un début de saison !