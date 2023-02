PHOTOS - La neige s'invite en plaine dans l'Hérault

La neige s'est invitée en plaine ce lundi matin sur le département de l'Hérault. La perturbation est arrivée par l’est en deuxième partie de nuit. Elle devrait concerner tout le département d’est en ouest.

Les équipes routières départementales ont démarré ce lundi matin à 5h pour intervenir en traitant prioritairement le réseau principal. Les flocons sont présents jusqu’en plaine. Deux à trois centimètres sur les Hauts Cantons. En plaine la neige ne tient pas sur la route, mais recouvre les partie enherbées et les véhicules à l’arrêt

Tout le département sera impacté ce lundi dans la journée. Selon les prévisions, la neige doit de tomber en quantité faible et limitée jusqu’en fin de matinée. Nous devrions avoir jusqu’à deux centimètres en saupoudrage en plaine et un peu plus sur le nord du département

Ce lundi matin à Saint-Bauzille-de-Putois - Jean-Pierre Saumade

Le centre de secours de pompiers à Vailhauquès sous la neige - SDIS 34

De la neige aussi à Villeneuve les Maguelone © Radio France - Claire Moutarde

La neige ne tient pas sur la route en plaine © Radio France - Badinier

De la neige à Saint-Martin de Londres © Radio France - Sonia

La neige tient dans les champs près de Castries © Radio France - Badinier

La neige tient bien aussi dans les jardins - Jean-Pierre Saumade