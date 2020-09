PHOTOS - La neige sur les reliefs des Pyrénées-Orientales

Une jolie carte postal au réveil ce samedi matin sur les reliefs des Pyrénées-Orientales. Il a neigé notamment en Andorre et sur la Cerdagne et le Capcir entre dix à vingt centimètres à certains endroits. Un jolie manteau neigeux signe que les températures ont bien baissé ces derniers jours dans le département et surtout sur les massifs. "On pourrait presque descendre sur les pistes" s'est amusé ce samedi matin sur France Bleu Roussillon Jean Parent. Le gérant du Chalet, en haut des piste des Angles a décrit un magnifique paysage autour de lui : "nous sommes les 26 septembre mais on a presque l'impression d'être le 26 décembre."

De la neige à 1.600 m d'altitude pour Pierre, auditeur de France Bleu Roussillon -