PHOTOS - La neige est tombée dans le Gard ce lundi

Plusieurs communes du Gard sont recouvertes de neige ce lundi matin. Peut-être pas de quoi faire des bonhommes de neige ni même vous empêcher de partir au travail, même si la prudence est de mise sur nos routes. "À 7h, on recense 5 centimètres sur le bassin alésien notamment à Saint-Hilaire-de-Brethmas alors qu'à Nîmes c'est plus mesuré et on a entre 1cm et 2cm au sol", nous dit ce matin Julien Sugier, dans le 6/9 France Bleu Gard Lozère.

ⓘ Publicité

loading

Vous êtes nombreux à avoir recensé la neige à certains endroits et à nous avoir partagé vos clichés comme dans la Vaunage, dans les Cévennes, en Petite Camargue et bien sûr à Nîmes.

Alès, Sommières, Nîmes

Saint-André-de-Valborgne, à l'extrême-ouest du Gard. - Fabienne sur la page Facebook de France Bleu Gard Lozère

La neige à Anduze. - Seb - Page Facebook France Bleu Gard Lozère

La neige à Lédenon, ce lundi matin. - Colorine - Page Facebook France Bleu Gard Lozère

De la neige sur les routes de Lozère