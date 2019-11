PHOTOS - La neige tombe en Lozère !

Mende, France

Le Gard et la Lozère sont sous vigilance jaune ce jeudi, depuis 6h du matin. C'est surtout l'Aubrac qui est actuellement concerné avec des difficultés de circulation sur l'A75.. Les premiers flocons aussi à Mende. C'est donc un temps très perturbé sur une grande partie du pays qui nous attend aujourd'hui.

Les automobilistes déjà gênés par les premiers flocons de neige en Lozère © Radio France - Saïd Makhloufi

Si vous circulez, prudence sur l'A-75 avec des chutes de neige. La Drôme et l'Ardèche notamment sont en vigilance "orange neige et verglas", c'est vigilance jaune pour le Gard et la Lozère. Notez aussi une vigilance orange "orages - pluie - inondations" chez nos voisins du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône.. La Côté d'Azur est menacée par un phénomène de vague submersion.