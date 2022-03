PHOTOS - La pluie de sable du Sahara en Limousin

Du sable recouvrait ce mardi matin les rues de plusieurs communes du Limousin. Il s'agit de poussières du Sahara, transportées par le vent et qui sont retombées à la faveur des averses dans la nuit.

Des dépôts de sable et poussières ont été observés sur les chaussées et véhicules au petit matin ce mardi, avec un ciel d'une couleur presque ocre dans plusieurs départements de l'ouest de France et notamment en Limousin. Ce phénomène météorologique, de forts vents chaud chargés de poussière de sable en provenance du désert du Sahara, n'est pas rare, mais il impressionne toujours.

Le plus visible est certainement le sable déposé sur les véhicules ici dans le nord de la Haute-Vienne © Radio France - Mickaël Chailloux / Nathalie Col

Le mobilier de jardin a lui aussi changé de couleur ! © Radio France - Nathalie Col