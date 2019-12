PHOTOS | La Sèvre Nantaise en crue, quelques zones inondées à Vertou

À cause des fortes pluies ces dernières semaines et d'importants coefficients de marée, la Sèvre Nantaise est au bord de son lit. À son plus haut, elle a atteint 1,06 mètre. Rien d'exceptionnel néanmoins.

Vertou, France

Peut-être avez-vous essayé d'emprunter le chemin des Bas Prés ces derniers jours. Situé dans la commune de Vertou, le long de la Sèvre Nantaise, il a été impraticable une partie du week-end en raison de la crue de la rivière.

Le chemin des Bas Prés était à peine praticable ce lundi 16 décembre 2019. © Radio France - François Ventéjou

Ce lundi matin, l'eau commençait à peine à s'évacuer de la chaussée. "Je suis venu en début de matinée, on ne pouvait pas passer, c'est en train de redescendre là, car on peut passer dorénavant", commente un passant peu avant midi. La raison de la décrue : le coefficient de marée diminue après un pic à 87 vendredi 13 et samedi 14 décembre.

La Sèvre Nantaise entame sa décrue depuis dimanche soir.

Au niveau du l'écluse de Vertou, la Sèvre Nantaise est au bord de son lit. "Elle est dans les points hauts sur ces vingt dernières années, estime Patrice, un habitué des lieux. Mais depuis que le barrage de Pont-Rousseau existe (1995), on n'a plus de hauteurs exceptionnelles." En effet, avec 1,06 mètre à son maximum ces derniers jours, la Sèvre Nantaise est loin des crues qu'elle a pu connaître : 3,80 m en 1983, 2.87 m en 2001 et 2,35 m en 2003.

L'eau est au bord de la route au niveau de l'écluse vertavienne. © Radio France - François Ventéjou

Le barrage de Pont-Rousseau permet de gérer la hauteur de la Sèvre Nantaise. © Radio France - François Ventéjou

Au vu de la météo prévue ces prochains jours et des forts coefficients de marée les 26 et 27 décembre (87 aux maximum), la hauteur de la Sèvre Nantaise pourrait à nouveau grimper dans des proportions comparables à ce week-end.