PHOTOS - Le ciel du Nord Franche-Comté devient jaune à cause du sable du Sahara

En raison de vents remontant vers le nord, le ciel est devenu jaune ce samedi 6 février en Nord Franche-Comté. Ce sont des poussières de sable du Sahara qui ont donné cette teinte sur une bonne partie du sud et de l'est de la France, de quoi faire réagir les Francs-Comtois sur les réseaux sociaux.

Vous l'avez sans doute remarqué ce samedi, l'atmosphère s'est teintée d'une légère couleur jaune en Nord Franche-Comté. Des poussières de sable du Sahara, emportées par des vents remontant vers le nord, ont survolé le sud et l'est de la France, teintant le ciel. "Un système dépressionnaire sur la péninsule ibérique organise un puissant flux de sud qui fait remonter du sable du Sahara jusqu'en France", a expliqué Météo France sur son site internet. Les Francs-Comtois ont partagé leurs photos et réactions interloquées sur les réseaux sociaux.

Sur Twitter, plusieurs internautes remarquent le phénomène en milieu de journée à Belfort et Montbéliard avec cette réaction ahurie : "Le Sahara recouvre le ciel. Je répète : le Sahara recouvre le ciel."

Les utilisateurs de Twitter partagent aussi leurs photos :

"Quand tu vis une journée avec un ciel virage sépia", commente sur Instagram une internaute avec le mot clé #Belfort.

"Comme un air de Mars" à Montbéliard, s'amuse cet utilisateur sur Instagram.

Cet internaute a même remarqué à Belfort un dépôt orangé, comme du sable, sur sa voiture.