PHOTOS - Le soleil revient, on profite au Lac Kir à Dijon

Le printemps a un mois d'avance à Dijon et en Côte-d'Or. Un grand soleil et jusqu'à 18 degrés au thermomètre samedi 20 février 2021. Forcément, après le poulet rôti du midi - avec ses pommes de terre évidemment - les Dijonnais étaient nombreux à se balader et à profiter pour le dernier weekend des vacances. C'était le cas par exemple sur les rives du Lac Kir, à Dijon.

Les Dijonnais oublient un peu le Covid-19 et profitent du soleil Copier

Le soleil fait les affaires du vendeur de glaces !

Pascal, qui vend des glaces et des crêpes, a l'un des meilleurs "spots" de la plage, avec une vue sur tout le lac. "C'est le paradis sur Dijon", glisse-t-il. Avec les restrictions sanitaires, sa terrasse est fermée, il ne fait que de la vente à emporter. Ce grand soleil, "pour nous, c'est optimal, se réjouit-il. On bosse pas mal, on travaille beaucoup le dimanche. En espérant que d'ici un mois ça se décante et qu'on puisse asseoir les gens pour prendre un moment au bord de l'eau".

Ce grand soleil, c'est une aubaine pour Pascal qui vend des glaces et des crêpes Copier

Les enfants jouent dans le sable © Radio France - Adrien Beria

Et les grands jouent au volley © Radio France - Adrien Beria