PHOTOS - Les dégâts causés par la tornade à Langonnet

Au lendemain de la tornade qui a touché Langonnet (Morbihan), et plus particulièrement les villages de Penhiel et Quillihuel, les dégâts matériels sont conséquent. Heureusement, il n'y a pas eu de blessé, ni de personne relogée.

La tornade était très localisée, sur 2 km², et a touché une dizaine de maisons, qu'il a fallu bâcher. une ligne haute tension est également tombée, privant les habitants d'électricité dans la nuit de samedi à dimanche. Ce dimanche dans la journée, Enedis est intervenu pour rétablir le courant.

Enedis est intervenu sur place pour remettre la ligne haute tension, tombée avec la tornade.

La tornade a également détruit des hangars sur son passage. Les bâtiments se sont effondrés, cassant en même temps des véhicules qu'ils abritaient. "C'est un désastre, c'est impressionnant", confie Joël, présent sur les lieux de la tornade dimanche. "Il y a des amas de bois, de taule et de ferraille, il y en a partout. Des arbres ont même été déracinés", ajoute-t-il.

Le hangar s'est totalement effondré, détruisant une partie des véhicules qu'il abritait.

A 16h ce dimanche, beaucoup d'habitants étaient encore regroupés dans la commune pour constater les dégâts et tenter de déblayer les endroits touchés par la tornade. "Il y a beaucoup de solidarité, avec du monde qui aide à ramasser les débris", raconte Joël.