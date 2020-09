PHOTOS - Les habitants de Valleraugue évacuent la boue et les débris après l'épisode cévenol de samedi

Les pompiers sont intervenus ce dimanche à Valleraugue pour déblayer la route principale et aider les habitants à évacuer boues et débris. Des habitations ont été littéralement traversées par le torrent d'eau qui s'est écoulé dans le centre du village lors de l'épisode cévenol de ce samedi.

Plusieurs habitants de la commune de Valleraugue (Gard) ont retrouvé leur domicile qu'ils avaient quitté précipitamment samedi lorsqu'un violent orage s'est déclenché dans cette zone, la plus touchée par l'épisode cévenol qui s'est déclenché samedi.

C'est dans le centre du village que les dégâts sont les plus importants dans les commerces et les habitations. Un torrent d’eau a littéralement traversé le niveau du rez-de-chaussée, atteignant parfois jusqu'à 2,50 mètres de hauteur au plus fort de la vague, qualifiée de "déferlante" par Florence, une habitante qui a vu l'eau monter jusqu'à sa fenêtre et plusieurs voitures emportées par les flots. Les cumuls ont parfois atteint les 700 mm, c'est à dire l'équivalent d'une année entière de pluies en seulement quelques heures.

Nous sommes passés en vigilance rouge après les premières crues de l'Hérault, alors que des gens avaient déjà tout perdu ici à ce moment la. Nous n'avons pas été aussi informés qu'on aurait pu l'être, mais c'est toujours compliqué avec la météo" Amandine, habitante de Valleraugue.

La crue a été soudaine et rapide et n'a pas laissé le temps aux habitants de mettre leur biens à l'abri. C'est le cas de Delphine qui a découvert l'étendue des dégâts à son domicile ce dimanche. Une dizaine de personnes étaient venues lui prêter main forte pour évacuer les débris de meubles à l'aide d'une brouette.

Chez Delphine © Radio France - Natacha Kadur

Les pompiers étaient à pied d'oeuvre ce dimanche pour déblayer les cailloux et les roches qui encombraient encore la route et prêter main forte aux habitants pour nettoyer les sols recouverts de boue. L’électricité n'était toujours pas rétablie à la mi-journée dimanche.

Les commerces ont été particulièrement touchés, comme la boutique de couture de Véronique, dans le centre ville, qui a "tout perdu":

Ce qui me fait le plus mal c'est que je fabriquais tout moi-même. Voir tout ce que j'ai travaillé de mes mains partir en trois heures, c'est très dur. Je suis perdue" - Véronique, gérante d'une boutique de couture

Les garages inondés © Radio France - Natacha Kadur

Sur les hauteurs, les habitants ont été mieux préservés du débordement de l'Hérault. L'eau a néanmoins ruisselé directement depuis les pentes montagneuses de cette commune située au pied du Mont Aigoual, formant de petits torrents sur les sentiers habituellement empruntés par les randonneurs. L'un d'entre eux continue de se déverser sur Valleraugue à travers une maison située au bord de la route principale.