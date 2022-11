EN IMAGES - L'arrivée des premières neiges sur le Vercors

La neige est arrivée sur le Vercors. Des chutes de neige qui ont débuté lundi 21 novembre et se sont poursuivies ce mardi. Cela forme un joli manteau blanc de 5 à 8 centimètres qui tient dans les stations de Font d'Urle et du Col de Rousset. Il en faudrait davantage, de l'ordre de 20 à 30 centimètres, pour sortir les dameuses et préparer la sous-couche. Mais les professionnels sont confiants. La neige contribue à refroidir le sol et elle permettra aux prochaines chutes de mieux tenir.

A Font-d'Urle, la neige donne déjà envie de faire de belles glissades - Capture d'écran webcam de la Drôme Montagne

En Ardèche, les chutes de neige ont été plus faibles à la station de la Croix-de-Bauzon.