Photos - Premières neiges de la saison en plaine en Alsace

Les agents des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ont été mobilisés une bonne partie de la nuit du lundi 30 novembre au mardi 1er décembre à cause des premiers flocons de neige en plaine, et de chutes de neige un peu plus importantes en montagne. Les gendarmes le répètent, soyez prudents sur les routes, et levez le pied. La neige rend les conditions de circulation délicates.

Malgré les difficultés sur les routes, ces premières neiges nous plongent dans l'ambiance de Noël ! Direction d'abord Soultz-sous-Forêts avec une photo de Virginie postée sur le Facebook de France Bleu Alsace.

Soultz-sous-Forêt - Virginie Ledda

De la neige aussi à Reichshoffen, comme le montre cette photo de Philippe.

Reichshoffen. - Philippe

Toujours sur la page Facebook de France Bleu Alsace, vous pouvez découvrir des photos des internautes sur la neige à Dornach, Rimbach-près-Masevaux ou encore Schalkendorf et Herrlisheim. De la neige aussi en Alsace Bossue, avec plusieurs voitures bloquées nous écrit Didier.