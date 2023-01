PHOTOS - Quelques centimètres de neige à Sault, circulation toujours "délicate" sur le réseau secondaire

La neige fait son retour en Vaucluse ! Il a neigé trois à quatre centimètres sur le plateau de Sault ce lundi matin. Le réseau routier principal a pu être dégagé dans la matinée mais le réseau secondaire reste "délicat", indique en début d'après-midi le chef du centre routier de Sault, Éric Picca. Il gère 250 kilomètres de route à Sault et aux alentours.

ⓘ Publicité

En ce début d'après-midi, le département de Vaucluse indique aussi que la circulation est délicate sur la RD942 entre Sault, Aurel et Montbrun-les-Bains, sur la RD950 entre Sault et Revest-du-Bion et sur la RD164 entre Sault et le Chalet Reynard.

Il reste de la neige ce lundi après-midi sur le plateau de Sault. - © Érik Picca

De la neige aussi sur le Ventoux

Il a aussi neigé quelques flocons ce lundi matin sur le Ventoux. La webcam installée à la station du Mont Serein montre un sol bien blanc ce lundi matin.

La webcam de la station du Mont Serein montre les flocons tombés ce matin au Ventoux.

De nouvelles chutes de neige attendues ce mardi

Et à peine les routes dégagées, de nouvelles chutes de neige sont attendues dès ce mardi matin en Vaucluse. Météo France prévoit des précipitations à partir de la fin de nuit avec une limite pluie-neige à 500 mètres d'altitude et des températures négatives sur le plateau de Sault. Le département sera aussi placé en vigilance jaune pour neige et verglas par Météo France à partir de 3h du matin ce mardi. Les transports scolaires pourraient être perturbés en fonction de l'état de la chaussée.