PHOTOS - Retour en images sur les dégâts causés par le passage d'une tornade à Toulon

Une tornade et des vents à 150km/h ont balayé l'Anse des Pins, dans la nuit de samedi à dimanche, plage du Mourillon à Toulon. Deux restaurants ont été touchés. Les dégâts se chiffrent à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Une trentaine de salariés sont au chômage technique.

Le phénomène n'a duré qu'une petite minute selon les images de vidéosurveillance des restaurants de plage... mais les dégâts sont considérables. Dans la nuit de samedi à dimanche, une tornade a touché le littoral toulonnais à hauteur de l'Anse des Pins sur les plages du Mourillon. Vers minuit et demi, des vents à plus de 150 km/h ont balayé le restaurant "L'Anse des Pins" et "Le M5".

Deux serveurs ont été légèrement blessés. Tables, chaises, transats ont été pulvérisés par la force du vent, certains finissant même leur course dans les arbres. Des eucalyptus et des pins ont d’ailleurs été déracinés. Les toitures ont également souffert. Les dégâts s'élèvent à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Une trentaine de salariés se retrouvent au chômage technique.

L'avis du spécialiste

Selon Yohan Laurito, fondateur du site meteovaroise, "si nos cartes prévoyaient le risque de phénomènes tourbillonnaires, ce qui est surprenant c'est leur nombre : 4 tornades ont touché le Var cette nuit là (Toulon, le Pradet, Hyères, Six-Fours-les-Plages NDLR). La mer Méditerranée est très chaude en ce moment et cela favorise la formation de trombes marines au-dessus de la Méditerranée. Comme la mer se réchauffe d'année en année, on pourrait assister à plus de phénomènes de ce type."

Transats, tables et chaises ont été soufflés et abîmés par le vent © Radio France - Sophie Glotin

Plusieurs arbres situés sur les pelouses du Mourillon ont été arrachés ou déracinés par la tornade © Radio France - Sophie Glotin

Des bâches recouvrent les toitures des restaurants en attendant d'être réparées © Radio France - Sophie Glotin

La toiture et le plafond du restaurant "Le M5" ont été perforés par des branches d'eucalyptus © Radio France - Sophie Glotin