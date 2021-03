PHOTOS - Surprise dans le Haut-Doubs : les dernières neiges font le bonheur des skieurs aux Fourgs

On ne l'attendait plus, la neige est revenue ! Après l'arrivée précoce des températures printanières en février, le froid a fait son retour dans le Haut-Doubs à la mi-mars. Les flocons sont retombés massivement, rendant aux domaines de ski nordique leur manteau blanc, avec presque 10 centimètres de neige ce mercredi 17 mars 2021. Une très bonne surprise à la station des Fourgs qui a pu rouvrir ses pistes.

Il faut se dépêcher pour en profiter, avant la véritable arrivée du printemps

Même au sein de la station des Fourgs, on n'y croyait plus. Le balisage avait été retiré, les petits restes de neige ne suffisaient plus.

"C'est inespéré d'en avoir autant" - Antoine Viboud

C'est un cadeau tombé du ciel pour Antoine Viboud, pisteur secouriste nordique : "c'est vrai que c'est inespéré d'en avoir autant. On est content de pouvoir rouvrir pour rattraper les semaines qui nous ont manqués en février. On va tout faire pour que ça tienne, mais il faut se dépêcher pour en profiter car à la première pluie ça va très vite fondre."

La neige devrait tenir jusqu'au dimanche 29 mars, espère Antoine Viboud. En tout cas les pisteurs vont tout faire pour. Ils ont damé les pistes ce mercredi matin après une grosse semaine de fermeture faute de neige : toutes les pistes sont ouvertes, sauf la Transfrontalière qui mène en Suisse.

Antoine Viboud, pisteur secouriste nordique © Radio France - Sophie Allemand