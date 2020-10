PHOTOS - Tempête Alex : un pan de montagne menace de s'écrouler près de la route du ski au-dessus de Nice

Le maire de Marie, dans la vallée de la Tinée, a demandé l'évacuation des bergers et de 500 bêtes de la vacherie du village. Un pan de la montagne a commencé à glisser. Des milliers de mètres cubes menacent de tomber sur le vallon qui alimente la Tinée et où passe la route vers Isola 2000 et Auron.

"La montagne peut rester comme ça, sans bouger plus, pendant un siècle... mais elle peut aussi glisser à tout moment et entraîner d'énormes dégâts dans la vallée de la Tinée" assure Gérard Steppel, le maire du village de Marie, très inquiet au micro de France Bleu Azur. Il a alerté les services de la Métropole Nice-Côte d'Azur qui gère la route métropolitaine 2205. Gérard Steppel a survolé la zone avec un géologue en hélicoptère. Sur les images, on constate un important glissement et une trouée dans la vallée.

Le maire du village a fait évacuer ce lundi 12 octobre, onze jours après le passage de la Tempête Alex, les quatre bergers, un couple et leurs deux aides-bergers, et les 500 moutons et brebis encore sur place. Le village compte une centaine d'habitants et cette exploitation agricole est importante pour l'économie locale.

Gérard Steppel s'interroge sur les récents dégâts dans la vallée de la Tinée, plutôt épargnée par rapport aux vallées de la Roya et de la Vésubie sinistrées par les intempéries. Mais la Tinée compte plusieurs kilomètres de routes détériorées. Il ajoute que "le premier éboulement sur ce vallon d'Ullion le jour des fortes pluies le vendredi 9 octobre 2020 est peut-être à l'origine de la formation d'un bouchon sur la rivière la Tinée qui serait parti violemment ensuite en emportant 700 mètres de route." (La Tinée est le principal affluent du fleuve Var en rive gauche).

La route métropolitaine 2205 est la route du ski, qui dessert à partir de Nice les stations de montagne d'Isola 2000 et d'Auron. "Il faut espérer, dit-il, que d'autres intempéries n'aggravent pas la situation."

Pour l'heure, les routes vers les stations ont été remises en état et sont de nouveau ouvertes.

Un pan de montagne s'est déjà écroulé

vallée de la Tinée © Radio France - par hélicoptère