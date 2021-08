PHOTOS - un tuba, amorce de tornade, observé ce mercredi soir à Ménétréols-sous-Vatan dans l'Indre

Un ciel menaçant, une masse nuageuse importante et une vigilance jaune aux orages, il n'en fallait pas plus pour que les chasseurs d'orages de l'association Météo Centre partent "en chasse" ce mercredi soir. Et en champagne Berrichonne, leur patience a été récompensée. Vers 20 heures 10, à Ménétréols-sous-Vatan, un tuba, Graal des passionnés de météorologie, a commencé à se former. "Un tuba est une amorce de tornade qui ne touche pas le sol" précise Olivier Renard, président de l'association Météo Centre. D'après "Hugoo444" qui a immortalisé le phénomène, le tuba observé est descendu à mi-chemin du sol avant de disparaître dans les précipitations. Aucun dégât n'a été signalé, mais localement les cumuls de pluie ont été importants avec par exemple 23 mm aux Bordes.

La formation de ce tuba en photos

Une vigilance jaune aux orages avait été émise par Météo France - Hugoo444

On dsitingue le tuba qui se détache de la masse nuageuse - Hugoo444

Zoom sur le tuba en formation - Hugoo444

Le tuba se dirige vers le sol... - Hugoo444