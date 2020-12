Le soleil et la neige étaient au rendez-vous ce week-end dans la Drôme et en Ardèche. Beaucoup de locaux en ont profité à Sainte-Eulalie, La Chavade ou encore dans le Vercors. Tour d'horizon en images.

PHOTOS - "Un week-end exceptionnel", Drômois et Ardéchois ont mis les pieds dans la neige

De nombreux Ardéchois et Drômois ont eu la même idée ce week-end : goûter aux joies de la neige. Les conditions météo étaient optimales ce dimanche. "A Sainte-Eulalie, on a eu droit à un week-end exceptionnel, se réjouit Olivier Bonnat, conseiller municipal. Des dizaines de locaux sont venus faire du ski de fond et profiter du ciel bleu", ajoute-t-il.

Sur les réseaux sociaux, les photos de paysages enneigés fleurissent. Dans la Drôme comme en Ardèche, à chacun son coin de paradis blanc.

A La Chavade (Ardèche), les enfants ont sorti les luges, tout comme à Font d'Urle et au col de Rousset (Drôme). "J'ai vu beaucoup de sourires sur les visages, nos sites ont rencontré un beau succès", raconte Nicolas Betton, le directeur commercial des stations de la Drôme. Le jardin d'enfants de l'Ecole du Ski Français était également ouvert pour proposer des cours de ski alpin aux tout-petits.

Dans le Vercors, les luges reprennent du service. - Nicolas Betton

Les amateurs de ski de fond étaient nombreux dans le Vercors ce dimanche. - Nicolas Betton / Yza Roux