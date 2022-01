PHOTOS - Vigilance rouge aux crues dans les Landes : Peyrehorade une nouvelle fois sous les eaux

Le Gave d'Oloron est en vigilance rouge ce lundi après-midi pour risque de crues. À Peyrehorade, où le cours d'eau rejoint le Gave de Pau pour former les Gaves réunis, l'eau est déjà montée. Des évacuations préventives ont été décidées par la mairie. Une salle, à l'Ehpad Leus Lannes a été ouverte pour accueillir les sinistrés. On attend un niveau maximal des Gaves réunis entre 5,10 m et 5,40 m. Si ces prévisions se révèlent exactes, l'inondation serait inférieure à celle de décembre (5,52 m). Une centaine de personnes avait été évacuée, plus de 200 maisons inondées.

Les images de Peyrehorade ce lundi après-midi

Sur le bord des Gaves réunis. © Radio France - Nicolas Joly

Plusieurs routes sont fermées à la circulation ce lundi après-midi : route d'Hastingues, de Bidache et route des Pyrénées. © Radio France - Nicolas Joly

Sur les quais. © Radio France - Nicolas Joly

Les Gaves réunis. © Radio France - Nicolas Joly