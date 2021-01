PHOTOS - Vos images de la neige dans les Pyrénées-Orientales

Les auditeurs de France Bleu Roussillon ont partagé leurs plus belles photos de neige, ici à Arles-sur-Tech.

Après avoir traversé l'Espagne, la tempête Filomena passe par les Pyrénées-Orientales ce week-end pour rejoindre ensuite l'Italie. Le département est en vigilance jaune "neige-verglas". Le vent froid et les faibles températures apportent de la neige, par endroits, dans le département. Météo France annonçait même quelques flocons possibles en plaine et entre 3 et 10 centimètres de neige dès 200 mètres d'altitude. Cet épisode neigeux devrait se calmer dans la journée, pour peut-être reprendre dans la nuit de samedi à dimanche.

Vous avez été nombreuses et nombreux à nous partager, sur la page Facebook de France Bleu Roussillon, vos photos de paysages enneigés dans les Pyrénées-Orientales :

À Corneilla-de-Conflent - Jérémy Binder

À Amélie-les-Bains - Roselyne Lecerf

À Prades - Marina Lavall

À Montesquieu-des-Albères - Philou Derib

Au Perthus - Sandra Lapierre

Au lac de Matemale - Francoise Zaza Martre

À Reynes - Cardio Fit

À Saint-Marsal - Anthony Pizzuti

Aux Cluses - Nathalie Ponitzki Delvallet