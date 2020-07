Pic de chaleur attendu : à Nancy, deux parcs ouvrent exceptionnellement jusqu'à minuit

Les parcs Sainte Marie et de la Pépinière à Nancy ouvrent ce vendredi 31 juillet et samedi 1 er août plus tardivement que d'habitude en raison des prévisions attendues de 35 à 37 degrés pour cette fin de semaine en Lorraine.

Pendant deux jours, ce vendredi 31 juillet et samedi 1er août, deux parcs à Nancy vont ouvrir jusqu'à minuit, au lieu "des" 22h30 d'habitude en été : parc de la Pépinière et parc Sainte Marie.

Une décision de la Ville face aux prévisions de fortes chaleurs attendues en fin de semaine, de 35 à 37 degrés.

Sachez encore qu'une inscription est possible sur un registre "de canicule" pour les personnes de plus de 65 ans, les personnes handicapées, et des personnes inaptes au travail. Une cellule de crise, assurée par le CCAS, le centre communal d'action sociale, contacte toute personne inscrite pour s'assurer "que les consignes de prévention sont suivies".

Une aide peut être mise en place, compte tenu des situations. Le CCAS propose encore un forfait "ventilateur" pour un montant de 21,99 euros, installation et déplacement inclus. Pour toute information : 03 83 39 03 48

Le musée des Beaux-Arts de Nancy ouvrira ses portes, place Stanislas, gratuitement aux touristes et aux habitants si le mercure atteint bien les 34 degrés. Gratuitement vendredi et samedi dans ce cadre mais également dimanche puisque c'est le premier dimanche du mois. L'accueil se fera avec un masque obligatoire et après usage de gel hydroalcoolique en raison de l'épidémie de Covid-19.

Tous les musées de la Métropole du Grand Nancy et de la ville seront ouverts gratuitement ce dimanche.