Pic de chaleur en Sarthe : 40°C prévus lundi, proche du record de 2019

Ce lundi 18 juillet sera une journée de canicule en Sarthe avec 40°C attendus l'après-midi et 20°C dans la nuit. Les températures baisseront ensuite à partir de mercredi. Le mois de juillet 2022 sera peut-être le deuxième mois de juillet le plus chaud de l'histoire, selon La Chaîne Météo.

La vague de chaleur s’intensifie en Sarthe. Le mercure va monter très haut entre le dimanche 17 juillet et le mardi 19 juillet. Durant cette période, nous aurons « des nuits tropicales », prévient Pascal Scaviner, responsable du service prévisions de La Chaîne Météo. « Autrement dit, des nuits durant lesquelles la température ne descendra pas en dessous de 20°C », explique-t-il.



Pic de chaleur lundi : entre 39°C et 41°C en Sarthe

Le pic de chaleur est prévu lundi 18 juillet. « Localement, les températures pourraient se situer en 39°C et 41°C », prévoit Pascal Scaviner. « Ça va augmenter crescendo : samedi autour de 32°C l’après-midi avec ensuite, une nuit respirable, entre 14°C et 16°C. Puis la chaleur nocturne montra d’un cran dimanche avec 18°C à 19°C. On franchira le seuil des 35 )C dimanche après-midi », détaille le spécialiste.

« La journée la plus caniculaire sera lundi, avec des températures la nuit comprises entre 19°C et 21°C , puis autour de 40°C dans la journée », anticipe le responsable du service prévisions de La Chaîne Météo.

Un mois de juillet qui sera très chaud

Les températures annoncées pour les prochains jours en Sarthe se situent « quinze degrés au-dessus de normales de saison qui sont de 26°C l’après-midi », rappelle Pascal Scaviner, de La Chaîne Météo. Les températures devraient baisser à partir de mercredi et surtout de jeudi.



ARCHIVE : Le 25 juillet 2019 : 41,1°C au Mans, 42,8°C à Cormes

Ce nouveau pic de chaleur s’inscrit dans un mois de juillet qui sera très chaud. «2022 pourrait se placer dans le top deux des mois de juillet les plus chauds », prévoit La Chaîne Météo. « Nous anticipons qu’en juillet, nous connaîtrons, en Sarthe, quatorze jours durant lesquels les températures seront au-dessus de 30°C », détaille Pascal Scaviner, responsable du service prévisions.

Record absolu en Sarthe : 42,8°C en 2019

« Le précédent record date de 2006 », rappelle-t-il. « Nous nous approcherons certainement du record absolu de température dans le département », prévoit le spécialiste. Ce record remonte au 25 juillet 2019. Ce jour-là, le mercure avait atteint 41,1°C au Mans et 42,8°C à Cormes, dans le Nord-Est de la Sarthe.