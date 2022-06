Pic de chaleur : du jamais vu en Loire-Atlantique et en Vendée

Si les prévisions se confirment, on devrait battre des records de chaleur pour une mi-juin en Loire-Atlantique et en Vendée. En fin de semaine, on devrait atteindre voire dépasser les 40 degrés.

On pourrait dépasser les 40 degrés à l'Est de la Loire-Atlantique et de la Vendée.

La Loire-Atlantique et la Vendée ne vont pas échapper au pic de très forte chaleur de cette fin de semaine. À cause de la dépression localisée entre les Açores et Madère qui fait remonter de l'air chaud depuis l'Afrique, on devrait battre des records de température pour la mi-juin dans nos deux départements.

C'est vraiment une situation totalement exceptionnelle

"Quand on regarde les vagues de chaleur en Loire-Atlantique et en Vendée, on se rend compte qu'elles ont régulièrement lieu au mois de juillet ou au mois d'août", explique Steven Tual du site spécialisé Météo Bretagne. "Déjà en 2019, on avait été surpris de voir que fin juin, on avait pu atteindre de tels niveaux de températures. Là, on a une vague de chaleur qui est encore plus précoce et qui arrive en milieu de mois. Les scientifiques du GIEC avaient prévu que les vagues de chaleur seraient de plus en plus intenses et de plus en plus précoces. Nous y sommes".

La barre des 40 degrés sans doute dépassée dans les terres

"Les températures pourraient donc atteindre des niveaux jamais connus à cette époque de l'année", poursuit Steven Tual. "À La Roche-sur-Yon, le record absolu de température pour juin, c'est 38,8 degrés. Il avait été atteint le 27 juin 2019. Pour cette fin de semaine, on attend 39 degrés. On sera donc au dessus. À Nantes, c'est 38,3 degrés le record pour un mois de juin. Et là, on attend peut-être pas loin de 40 degrés à Nantes. On pourrait même, à l'Est de nos deux départements, dépasser la barre des 40 degrés pendant deux jours consécutifs, vendredi et samedi." Le record de température absolu à Nantes est de 40,3 degrés, le 12 juillet 1949. Il fera très chaud même en bord de mer, avec au moins 32 degrés.

Puis une chute vertigineuse des températures

Pour autant, on ne peut pas parler de canicule puisque les températures ne dépasseront pas les 34 degrés le jour et les 20 degrés la nuit pendant trois jours consécutifs. À partir de dimanche, le vent basculera pour venir de l'Ouest et on retrouvera un temps plus humide avec une chute vertigineuse des températures de 15 degrés puisqu'on ne devrait pas dépasser les 20 à 23 degrés.