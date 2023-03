Pic de chaleur en Béarn et en Bigorre : "Si on ne bat pas les records, on en sera très proche"

"On a un pic de chaleur avec des températures attendues dans l'après-midi qui seront proches des records et qui par endroit pourront les dépasser, commente Thomas Bouffon, prévisionniste à Météo France à la station de Tarbes. Un temps exceptionnellement doux puisque si on ne bat pas les records, on en sera très très proches." Les températures maximales atteindront 28°C ce mercredi et dépasseront même les 30°C sur une ligne allant de Pau à Orthez. Les records étant aux alentours de 29°C dans ces lieux-là.

"Ils annoncent 30°C fin mars, ça va être l'Afrique ici bientôt !"

"Il fait très beau, c'est pour ça que je me suis ramené en claquettes", sourit Soheil assis sur un banc près du square Aragon. À côté, pour Gérard, le dress code, c'est "casquette-lunette-T-shirt". Il compte "marcher un peu pour profiter du beau temps sur le beau boulevard des Pyrénées. 28, 29°C, je vais mettre le petit short, et pas de chaussettes !" "Si vous pouviez nous apporter une bassine d'eau pour qu'on se trempe les pieds, et une bouteille de Ricard avec la bassine" plaisante Jean, adepte du même solarium.

Quand certains disent "On approche de Pâques, c'est la saison, c'est très bien", d'autres sont plus modérés : "Je trouve ça presque inquiétant. Ils annoncent 30°C fin mars, ça va être l'Afrique ici bientôt. Je ne pensais pas qu'il ferait si chaud alors je prends un peu l'air par les pieds..."