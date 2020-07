Le Doubs et le Jura font partie des treize départements français placés en vigilance orange à la canicule par Météo France, ce jeudi après-midi. "Un pic de chaleur intense" est annoncé jusqu'à samedi.

Pic de chaleur : le Doubs et le Jura placés en alerte orange à la canicule

Soleil et chaleur annoncés ces prochaines heures.

Deux départements de Franche-Comté sont à leur tour placés en vigilance orange à la canicule par Météo France, ce jeudi après-midi : le Doubs et le Jura. Ils font partie des treize départements français concernés par cette alerte. Les prévisionnistes météo annoncent "un pic de chaleur très intense et peu durable", jusqu'à samedi.

40 °C annoncés ce vendredi

Les températures doivent atteindre leur niveau le plus élevé vendredi après-midi : elles seront proches des 40 °C et pourraient même dépasser ce cap. Quatre départements de Bourgogne-Franche-Comté sont concernés par cette alerte : Doubs, Jura, Côte-d'Or et Saône-et-Loire.

La nuit de vendredi à samedi, le mercure restera au dessus de 20°C (entre 21 et 24 °C). La chaleur sera ensuite plus supportable dans la journée de samedi (32 à 36°C au maximum).

D'ici là, les températures relevées ce jeudi avoisinent les 35°C et resteront supérieures à 20 °C dans la nuit de jeudi à vendredi.