Pic de chaleur, les pèlerins de Saint-Jacques marquent le pas

Sur la voie du Puy entre Arzacq-Arraziguet et Arthez-de-Béarn, le thermomètre affiche 34°C à l'ombre. Les pèlerins qui arrivent au niveau de la Chapelle de Caubin cherchent l'ombre en ce début d'après-midi. Nicole, 73 ans, originaire d'Alsace marche seule sur "le Chemin" depuis le 11 juillet. Partie du Puy-en-Velay, elle en est à son 23e jour de marche mais aujourd'hui le moral n'y est plus. Son genou grince et pour la première fois depuis son départ la chaleur l'accable. Elle n'arrivera pas au bout de l'étape du jour. Elle cherche un bus pour rejoindre Navarrenx et éviter le pic de chaleur qui est annoncé. "Je pars à cinq heure du matin au plus tard. Le matin, je suis au paradis et l'après midi, je suis en enfer avec la chaleur ! C'est la première journée que je ressens comme une épreuve. Je fais 2 km, je m'arrête et ainsi de suite. J'ai pu faire jusqu'à 35 km par jour mais aujourd'hui, j'ai du mal à en faire 20." Après un peu de repos, Nicole espère pourtant atteindre Compostelle.

Pierre, marche très couvert pour éviter la déshydratation © Radio France - Yannick DAMONT

Plus loin, dans la traversée du village d'Arthez-de-Béarn, Pierre, 51 ans est peut-être un peu en retard sur son horaire mais qu'importe. Originaire du Var, le soleil qui cogne ne lui fait pas peur. Cependant, pour prendre le temps de discuter, il préfère quand même se mettre à l'ombre. Lui, compte s'arrêter à Roncevaux, une fois la frontière espagnole franchie. Son secret pour résister à la chaleur, l'adaptation et "le lâcher prise". "Il ne faut pas se poser énormément de questions, ça fait apparaitre nos peurs", dit-il. Pierre part donc plus tôt le matin pour pouvoir s'arrêter aux heures les plus chaudes de la journée. Il marche en pantalons longs et manches longues pour se protéger du soleil et éviter la déshydratation. Jusqu'à présent, il n'a jamais manqué d'eau. "On sait que dans tous les cimetières, il y a un robinet d'eau potable. Quand je trouve un point d'eau, je bois un demi-litre et je rempli un demi-litre. Comme ça, je bois avant d'avoir soif ", explique le quinquagénaire avant de reprendre la route avec son chapeau, ses bâtons et son coquillage accroché au sac à dos.