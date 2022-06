Pic de chaleur : les températures devraient dépasser 40°C dans le Sud Ardèche

Météo France a activé ce mardi après-midi la vigilance jaune canicule et orages sur une large partie sud de la France dont la Drôme et l'Ardèche. Le pic de chaleur est attendu jeudi et vendredi avec localement plus de 40°C dans le Sud Ardèche.

Ce mardi après-midi, Météo France a passé la moitié sud de la France en vigilance jaune pour la canicule et les orages. C'est une manière d'alerter la population en raison de la montée des températures. Le pic est attendu jeudi et vendredi. Il fera entre 35 et 38°C en Vallée du Rhône. Et c'est dans le Sud Ardèche qu'il fera le plus chaud avec localement plus de 40°C. Cette barre symbolique ne devrait plus être franchie samedi et ce sont les orages attendus dimanche qui mettront fin à la vague de chaleur.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

L'activation ou non de la vigilance orange sera décidée par Météo France dans la journée de mercredi. La particularité de l'épisode, c'est qu'il arrive tôt dans la saison. Dans le Sud Ardèche, le record actuel pour les trois premières semaines de juin qui est de 37,2°C degrés à Lanas devrait être largement dépassé. En revanche, on ne devrait pas atteindre le record mensuel qui est de 43,2°C à Grospierres le 28 juin 2019.

Météo France a placé la moitié sud de la France en vigilance jaune - Capture d'écran Météo France