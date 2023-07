Picardie : une météo capricieuse, pas si anormale pour la saison, selon un prévisionniste

Des nuages, de la pluie et du vent… La météo de ces dernières semaines a été plutôt capricieuse en Picardie, et décourage même certains touristes . Mauvaise nouvelle : ce temps devrait continuer pendant la première décade du mois d'août, selon Patrick Marlière, prévisionniste météo dans les Hauts-de-France. "On voit des averses, des orages même, de fortes précipitations", énumère-t-il.

"On a connu des mois de juillet bien pires"

Ce temps maussade pourrait sembler anormal en été, mais ne l'est pas tant que ça. "On est habitués a des températures très élevées au mois de juillet et d'août, explique Patrick Marlière. Et là, on a des températures qui sont dans les normales de saison." Le météorologiste rappelle en effet que selon les statistiques sur 30 ans, les températures de la côte picarde avoisinent les 20-21 degrés, et s'élèvent à 23-24 degrés dans les terres.

Patrick Marlière assure que cette impression de mauvais temps est plutôt une question de ressenti par rapport aux autres années, où les températures ont parfois été caniculaires, comme en 2019 ou l'an dernier. "L'ensoleillement, pour l'instant, n'est pas du tout déficitaire", ajoute-t-il. Ce temps n'est pas du tout anormal, on a connu des mois de juillet bien pires sur les Hauts-de-France."

La sécheresse persiste malgré la pluie

Dans la Somme, la sécheresse est toujours présente , malgré les fortes pluies de ces dernières semaines. Fin juillet, la préfecture a encore placé le bassin de l’Avre en alerte renforcée. La Somme-amont, la Somme-aval, les bassins de la Selle et de l'Ancre sont également en vigilance renforcée. "Ces pluies, lorsqu'elles sont intenses, notamment lors des orages, ne s'infiltrent pas dans les sols, elles ruissellent et ne s'infiltrent pas dans les nappes phréatiques", détaille Patrick Marlière.

Pour le météorologue, le sol a certes pu être humidifié par ces épisodes pluvieux, mais il estime que "le problème des nappes phréatiques reste présent et devrait le rester au mois d'août".