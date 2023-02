Planche des Belles Filles : plusieurs pistes fermées dimanche à cause du manque de neige

Il ne reste plus grand chose du manteau neigeux qui recouvrait encore la Planche des Belles Filles il y a quelques jours. Les températures modérées et la pluie ont transformé une bonne partie de la neige en soupe, ce qui contraint la direction de la station à fermer plusieurs pistes ce dimanche. L'espace luge reste ouvert et le ski nordique praticable.

Les pistes bleue, rouge et noire ne seront pas ouvertes ce dimanche. L'objectif est de préserver au maximum ce qui reste de neige pour espérer rouvrir au plus tôt. "Nos équipes vont leur possible pour une réouverture prévisionnelle lundi", peut-on lire sur la page Facebook de la Planche.