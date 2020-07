Plans d'eau, parcs ombragés, la carte des endroits où se rafraîchir à Avignon

La chaleur s'est bien installée en Vaucluse et les températures vont encore légèrement grimper en fin de semaine. La ville d'Avignon recense les points d'eau, îlots de fraîcheur et parcs ombragés où se rendre pour se rafraîchir cet été.

Jeux d'eau et brumisateurs

En plus des parcs et fontaines déjà existants, la mairie prévoit l'ouverture de kiosques rafraîchissants"dans les jours à venir," souligne-t-elle dans un communiqué. Notamment au parc Colette et au square Agricol Perdiguier. Le bac du square Agricol Perdiguier est pour l'instant à sec.

Des jeux d'eau et des brumisateurs sont également accessibles selon la mairie à la plaine des sports, au Pré du Curé, à l'abbaye Saint-Ruf, au parc de la Murette et au parc Chico Mendes.

Ni eau ni ombre au square Agricol Perdiguier d'Avignon ce mardi après-midi. © Radio France - Daniel Morin